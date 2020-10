Il Napoli continua a sostenere la propria posizione: Juventus-Napoli non poteva essere giocata e il Napoli non sarebbe potuto partire, pena commettere un reato. Lo ribadisce ancora una volta Mattia Grassani , avvocato del club partenopeo che commenta la vicenda in un’intervista al Corriere dello Sport .

Assolutamente no – risponde Grassani – anche perch§é il Napoli ritiene di essere dalla parte della ragione e gran parte della comunità scientifica pare aver compreso le ragioni della scelta del club, orientate al rispetto dell’Autorità Sanitaria Locale e per tutelare la salute dei cittadini. E poi basta leggersi il provvedimento dell’ASL Napoli, che vieta il viaggio a Torino per motivi di sanità pubblica, per avere un’idea compiuta della vicenda”.