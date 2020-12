È in programma nel primo pomeriggio di oggi (martedì 22 dicembre) l'udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni per discutere il ricorso del Napoli. Il club partenopeo ha infatti impugnato la sentenza del Giudice sportivo, poi confermata in appello dalla Corte federale, che ha inflitto alla società del presidente Aurelio De Laurentiis la sconfitta per 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica in relazione alla partita di Serie A contro la Juventus dello scorso 4 ottobre. Il match non si era giocato a causa dell'assenza di Insigne e compagni che non erano partiti per Torino.