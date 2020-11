La finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, che mette in palio il primo trofeo della stagione 2020-21, si disputerà il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lo ha annunciato ufficialmente la Lega Serie A. Di fronte ci saranno i bianconeri di Andrea Pirlo, campioni d'Italia in carica e gli azzurri di Gennaro Gattuso detentori della Coppa Italia, trofeo che hanno vinto lo scorso giugno in finale all'Olimpco battendo ai rigori proprio la Juve. La Vecchia Signora è la squadra che ha vinto più volte il trofeo (in 8 occasioni), mentre il Napoli insegue il suo terzo successo dopo quelli del 1990 e del 2014.