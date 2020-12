Una della pagine più brutte di questa stagione calcistica potrebbe presto vedere la parola fine. Martedì alle 14:30 è infatti prevista la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dal Napoli sul 3-0 a tavolino e susseguente -1 di penalizzazione in classifica inflittogli perchè non si è presentato a Torino all'Allianz Stadium per disputare lo scorso 4 ottobre la sfida Juventus-Napoli. In piena emergenza sanitaria la società partenopea si era rivolta alla Asl di Napoli per capire se fosse o meno il caso di partire per Torino violando, secondo quanto stabilito da Giudice Sportivo e Corte d'Appello, il protocollo concordato dalla FIGC con il CTS e con il Governo, ricevendo inoltre il divieto alla partenza soltanto nella giornata di domenica.