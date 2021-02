"Abbiamo perso per un rigore dubbio. Non so se a noi l'avrebbero dato, ma se quel rigore fosse stato assegnato alla Juventus ci sarebbero stati molti casini e polemiche. Perché dubbio? Perché altrimenti in aria non potrebbe esserci alcun contatto". Un Andrea Pirlo polemico e scuro in volto commenta così ai microfoni di Sky la sconfitta per 1-0 contro il Napoli al Maradona, maturata grazie a un calcio di rigore trasformato da Insigne e concesso dall'arbitro Doveri per una manata di Chiellini a Rrahmani.