150.000 euro di multa alla Lazio e sette mesi di inibizione al presidente Claudio Lotito. E’ questa la sentenza che il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha emesso ai al presidente. E’ questa la sentenza che il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha emesso ai danni del club biancoceleste per punirlo per le 6 violazioni commesse dalla Lazio nell’ambito del protocollo anti Covid.

Il comunicato della Figc

"Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il deferimento del Procuratore Federale nei limiti di cui in motivazione, sanzionando la Lazio con un’ammenda di 150mila euro. La società era stata deferita per la violazione delle norme federali e la mancata osservanza dei protocolli sanitari vigenti. Il TFN ha inoltre inflitto 7 mesi di inibizione al presidente della società Claudio Lotito e 12 mesi di inibizione ai medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia".

Claudio Lotito a colloquio con Ciro Immobile: il giocatore della Lazio al centro della bufera per il caos tamponi che ha investito il club biancoceleste, Getty Images Credit Foto Getty Images

Nessuna penalità in classifica

Rispetto alla richieste avanzate nel deferimento, si pensava che l’accusa potesse chiedere pene più severe per il club biancoceleste, magari anche dei punti di penalizzazione, ma l’assenza di una giurisprudenza specifica e gli argomenti presentati dalla Lazio sulla presenza di “lacune” nelle norme relative al protocollo anti Covid hanno convinto il procuratore federale Giuseppe Chiné a non usare la mano pesante e a convincersi che l’assenza di comunicazioni alle Asl e i conseguenti comportamenti andassero sanzionati con una multa e non in maniera più dura.

Gravina: "Protocollo resta valido, serve armonia tra Asl"

