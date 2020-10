=== PARMA ===

Luigi SEPE 6: sbarra la strada più volte a Gyasi. Incolpevole sui due gol.

Alberto GRASSI 6: da terzino destro, in un ruolo non propriamente suo, brilla più che altro in fase di spinta. Da rivedere, invece, nei ripiegamenti.

Simone IACOPONI 5: male in marcatura, in cui si fa sorprendere più volte distratto dai diversi interpreti offensivi spezzini.

Riccardo GAGLIOLO 6,5: dà il "la" alla rimonta ducale sfiorando altresì il raddoppio di testa nel corso della ripresa.

Giuseppe PEZZELLA 5,5: fatica a contenere l'avversario, specie quando si trova al cospetto dell'esuberante Verde.

HERNANI 5,5: falloso e impreciso in fase nevralgica. Giustamente sostituito.

Dal 53' Yann Karamoh 5: dire che, davanti alla porta, gli manchi il killer instinct, equivale a utilizzare un blando eufemismo...

Gaston BRUGMAN 6: ha il merito di mettere battere un'ottima punizione che da il "la" alla rete di Gagliolo. Nel finale di primo tempo, poi, sfiora il 2-2 dal limite.

Dal 53' Wylan Cyprien 6: l'ex metronomo del Nizza dimostra subito di essere notato di una discreta visione di gioco.

Jasmin KURTIC 6: meno brullante del solito in fase di costruzione. Non arriva alla sufficienza.

Dal 79' Simon Sohm: sv.

Juraj KUCKA 7,5: ci crede sempre, anche quando il Parma non sembra avere le forze per pervenire alla rimonta. Nel finale, distribuisce palloni a tutto andare, sfiora in estirada il gol all'87' e poi lo trova, meritatamente, trasformando un rigore "bollente" al 93'.

GERVINHO 6: il solito Gervino. Molto generoso dal punto di vista polmonare, ma che talvolta s'incaponisce oltremodo palla al piede.

Andreas CORNELIUS 6: ha il grande merito di conquistarsi il rigore finale. Il resto della partita, tuttavia, la passa un po' in ombra.

Mister Fabio LIVERANI 6,5: il suo Parma è ancora un cantiere, ma è da premiare lo spirito con cui è arrivata la rimonta.

=== Spezia ===

Ivan PROVEDEL 6,5: compie almeno un paio di interventi ragguardevoli. Tap in di Gagliolo e rigore di Kucka imparabili.

Jacopo SALA 6: buona guardia sulla destra, si limita a difendere, senza particolare spinta.

Dal 54' Salva Ferrer 5: perde un pallone sanguinoso sotto la pressione di Karamoh. Poteva andargli molto peggio.

Claudio TERZI 4,5: non è possibile che un giocatore della sua esperienza mandi all'aria tutti gli enormi sforzi della squadra a tempo scaduto, intervenendo così ingenuamente in area su Cornelius, alla evidente ricerca di un contatto per ottenere il penalty.

Julian Jeffrey CHABOT 7: saranno decisamente contenti i fantallenatori che, senza spendere fortune, se lo sono accaparrato all'asta, magari quando era ancora un difensore della Sampdoria. Nella realtà del campo, suo il colpo di testa imparabile che, su assist di Simone Bastoni, stappa il match.

Simone BASTONI 7: spezzino doc, disputa un ottimo match sulla manciana. Ha un grande merito: l'aver scodellato un assist perfetto, su corner, il pallone vincente per Chabot al 28'-

Dal 63' Christian Dell'Orco 6: subito insidioso, in fase di spinta, sulla sinistra. Da cui va anche alla conclusione.

Paolo BARTOLOMEI 6: buone geometrie, le sue, nella metà campo spezzina.

Lucien AGOUME 6,5: attivissimo in entrambe le fasi. Il giovane classe '02 scuola Inter ha un futuro decisamente roseo davanti a sé.

Tommaso POBEGA 6: dialoga bene con Gyasi, mandandolo spesso in profondità.

Dal 54' Nahuel Estévez 6,5: pronti, via e sfiora il tris con un tiro di mezzo esterno destr. L'argentino, all'esordio in Serie A, si dimostra qualitatevole nel tocco e caparbio nei contrasti.

Kevin AGUDELO 7: gol e frizzantezza tra le linee. I dirimpettai fanno davvero fatica a contenerlo.

Dal 63' Daniele Verde 6: manda subito in ambasce Giuseppe Pezzella col suo solito gioco di gambe. Sfortunato nel palo colpito al 78'.

M'Bala NZOLA 7: tra i migliori in campo per generosità, sponde e riferimenti offensivi.

Dall'82' Roberto Piccoli: sv.

Emmanuel GYASI 6,5: punge parecchio, partendo largo, sulla sinistra. Avrebbe meritato l'acuto personale.

Mister Vincenzo ITALIANO 6,5: la sua matricola è davvero terribile, per bellezza delle trame di gioco e pericolosità offensiva. Nel finale, è mancata un po' di esperienza da chi - leggi Terzi - avrebbe dovuto invece portarne in abbondanza. Scherzi da Serie A.