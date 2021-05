Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla Juve. Se ci sarebbe andato? Ci avrebbe pensato molto di più. Di sicuro per gli interisti se avesse scelto Juve o Milan sarebbe stato peggio: così credo che lo capiranno, per il tanto che ha fatto per l'Inter". Con queste parole Si gioca tantissimo, se non tutto. Da un paio di anni non è all'altezza del suo valore, ma non è abbastanza per metterlo in dubbio, quel valore. Però ora deve dimostrarlo". ". Con queste parole Marco Materazzi , intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dice la sua sul clamoroso approdo di José Mourinho sulla panchina della Roma . L'ex difensore dell'Inter, che con lo Special One in panchina vinse lo storico Triplete del 2010 , non ha dubbi: "".

"Uno scudetto alla Roma ne vale 20 rispetto agli altri"

"Farà di tutto perché tutti remino nella stessa direzione e saprà portare la gente dalla sua parte, soprattutto quando si potrà tornare allo stadio. Ma quel tifo sa diventare un'arma a doppio taglio, ecco perché è una sfida del fuoco: se uno scudetto dell'Inter ne vale 5 rispetto agli altri, uno alla Roma ne vale 20".

"Quella di Mou è una sfida calcolata"

"Non sarebbe andato alla Roma senza garanzie: è una sfida calcolata e il non dover giocare subito la Champions un'opportunità. Lui è abituato a club disposti a fare di tutto per vincere e la proprietà della Roma, per quel che so, vuole vincere. Vediamo chi compreranno: così, oggettivamente, la Roma non è da scudetto".

"Farà di tutto per battere l'Inter"

"Se sentirà di più Roma-Inter o Roma-Juventus? Roma-Juve, tutta la vita: anche perché i romanisti te la fanno sentire per forza. Ma per vincere contro l'Inter farà di tutto. E godrà, se la batterà".

