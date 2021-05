Dopo undici anni d’attesa, l’Inter torna sul tetto d’Italia. I protagonisti del passato nerazzurro celebrano quelli del presente con post sui social e dichiarazioni ai media italiani...

MATERAZZI: ORA LA JUVE SI DEVE SCANSARE

L’ex difensore campione d’Europa con l’Inter, alla Gazzetta dello Sport, dedica il primo pensiero dopo il successo in campionato della sua squadra del cuore:“Un aggettivo per questo scudetto? Bello. Intanto perché spodestiamo la Juve, cui facciamo tanti complimenti per gli anni passati, ma che ora si deve scansare. Lo scudetto dell'Inter è stra meritato”

ADRIANO, I COMPLIMENTI DELL’EX IMPERATORE

“Inter Campione! Dopo 11 anni lo scudetto è nostro. Bravi ragazzi”, così l’ex attaccante brasiliano su Instagram dopo il fischio finale di Sassuolo-Atalanta

'EL JARDINERO' CRUZ

Intervistato da Sky Sport, l'ex bomber argentino ha lodato l'opertato di Antonio Conte:

“L’Inter era tanto tempo che aspettava questo traguardo, se lo meritano. Lukaku e Lautaro hanno composto una coppia magnifica, un po’ diverso dalla mia epoca dove eravamo in tantissimi in attacco. Non dobbiamo dimenticarci di Conte, forse il vero merito è suo. È un vincente”.

