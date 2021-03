Contninuano ad arrivare brutte notizie dall'infermeria per il Milan e per Stefano Pioli. Gli aggiornamenti più preoccupanti riguardano le condizioni di Davide Calabria: il terzino, alle prese con la lesione del menisco mediale del ginocchio destro, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nella giornata di venerdì 19 marzo. Problemi muscolari anche per capitan Romagnoli : il capitano è alle prese con una lesione di primo grado al polpaccio sinistro, infortunio rimediato nel corso dell'allenamento di mercoledì.

Problemi all'anca per Rebic, ko anche Leao

La musica non cambia cambiando reparto e spostandoci in attacco. Leao non è stato convocato per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United a causa di una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra, mentre Rebic avverte la riacutizzazione di un'infiammazione all'anca destra. Mandzukic e Daniel Maldini, infine, proseguono i loro programmi di recupero personalizzati perle rispettive lesioni muscolari.

