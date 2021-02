La strada che conduce verso lo Scudetto passa da Milano. Ed era ora, verrebbe da dire. Dopo un decennio di incontrastato dominio della Juventus e dopo stagioni molto complicate sia per i rossoneri che per i nerazzurri, stavolta il Derby della Madonnina non mette in palio solo la supremazia cittadina, ma punti pesantissimi in ottica titolo. L'Inter si presenta alla sfida da capolista con un punto di vantaggio sul Milan dopo il sorpasso effettuato lo scorso weekend. Una situazione opposta rispetto a quella che aveva fatto da preludio all'ultimo, vero derby Scudetto andato in scena 10 anni fa: era infatti dal 2 aprile 2011 che le milanesi non si affrontavano da prime della classe nel girone di ritorno.