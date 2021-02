Abbiamo da poco superato il giro di boa del campionato e già si fanno le prime proiezioni su chi sarà Campione d'Italia. Sarà derby Inter-Milan per tutta la stagione o la Juventus riuscirà a rimontare per il 10° Scudetto consecutivo? L'algoritmo del CIES, che tiene conto dei parametri come i tiri in porta (tentati e subiti), possesso palla, passaggi effettuati e altre statistiche, ha stilato la classifica finale della Serie A 2020-2021: a vincere sarebbe l'Inter con 81 punti (proprio la squadra di Conte che è salita in testa al campionato nell'ultima giornata).

Classifiche e risultati

Juventus terza, Napoli in Champions

Niente da fare per il Milan che dopo essere stato primo per tutto il girone d'andata, non riuscirà più a sopravanzare l'Inter che vincerà il campionato con due punti di vantaggio. Eppure la Juventus non ci va tanto lontana, ma sarebbe 3a con 78 punti in classifica. Il Napoli vincerà invece la sfida per un posto in Champions League, lasciandosi dietro Roma, Atalanta e Lazio. In Serie B ci finirebbero invece Parma, Cagliari e Crotone.

La classifica completa

Squadra Punti 1. Inter 81 2. Milan 79 3. Juventus 78 4. Napoli 76 5. Roma 70 6. Atalanta 69 7. Lazio 66 8. Sassuolo 52 9. Udinese 48 10. Verona 47 11. Bologna 46 12. Sampdoria 45 13. Fiorentina 44 14. Benevento 43 15. Spezia 41 16. Genoa 40 17. Torino 39 18. Parma 28 19. Cagliari 27 20. Crotone 26

Conte: "Fallimento senza scudetto? Vince una squadra sola"

Monza in Serie A

E dalla B chi sale? L'algoritmo del CIES ha anche definito le due promosse dirette alla Serie A. Il Monza vincerebbe il campionato cadetto davanti all'Empoli. Il duo Berlusconi&Galliani si ritroverebbe così in Serie A dopo i tanti anni di Milan.

Atlético Madrid e City: che sorpresa il Lione

Il CIES ha fatto le proiezioni anche degli altri top 5 campionati europei. Nessuna sorpresa in Bundesliga, con la vittoria del Bayern Monaco che conquisterebbe il suo 9° titolo consecutivo. Nella Liga non è più un fatto nuovo, visto che l'Atlético Madrid è in testa in pratica dall'inizio del campionato: la squadra di Simeone vincerebbe davanti al Barcellona; solo 3° il Real Madrid con il Siviglia quarto e qualificato in Champions. In Premier League invece avrà la meglio il Manchester City nel derby con lo United, mentre Liverpool e Chelsea riusciranno comunque ad andare in Champions con buona pace del Leicester e dell'Everton di Ancelotti. Il vero colpo lo troviamo invece in Ligue 1, con la vittoria del Lione di Rudi Garcia davanti al PSG.

Conte: "Inter 1ª in classifica? E' un punto di partenza..."

