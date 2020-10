Brutte notizie in casa Milan in vista del derby di sabato pomeriggio. Ante Rebic alza bandiera bianca: l'attaccante croato non sarà a disposizione di Stefano Pioli. In base alle ultime indiscrezioni da Milanello, questa mattina il giocatore ha fatto il punto con lo staff medico rossonero per valutare il gomito infortunato contro il Crotone e si è deciso che è ancora presto per il suo ritorno in campo.