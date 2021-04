Di punti dobbiamo farne ancora tanti, 75 potrebbe essere la soglia giusta ma è difficile fare calcoli. Ci sono ancora tanti scontri diretti. Crediamo totalmente in quello che facciamo, abbiamo serenità e fiducia. Dieci partite sono tante e la lotta si farà molto dura". Così, in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro Dobbiamo pensare alla gara contro la Sampdoria, è importante e difficile. Troviamo una buonissima squadra motivata e allenata da un grande allenatore (Ranieri, ndr). Lo stimo perché è stato il tecnico che mi ha dato di più nella mia carriera da allenatore". E sulle Sta bene, ci siamo sentiti quotidianamente come con gli altri, è contento di essere tornato in Nazionale ed è a disposizione. Ha fatto due allenamenti di livello, è arrivato in buonissime condizioni". ". Così, in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro la Sampdoria , il tecnico del Milan Stefano Pioli inquadra il rush finale di stagione e fissa la soglia ipotetica per la qualificazione alla prossima Champions (il Milan è attualmente secondo in classifica con 59 punti): "". E sulle condizioni di Ibrahimovic : "".

"Arriva la fase decisiva della stagione"

"Le responsabilità ce le siamo sempre prese con grande convinzione e fiducia. Arriva il momento decisivo della stagione, tutto quello che abbiamo fatto finora lo abbiamo fatto per essere qui in questo momento. Vogliamo arrivare a fine stagione senza rimpianti giocando da Milan".

Calciomercato 2020-2021 Il Milan su Ilicic: perché l'affare è possibile IERI A 10:03

Sui rinnovi

"La serenità la vedo negli occhi di Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma, i giocatori che trattano il rinnovo. Il loro futuro per noi è adesso, cambierebbe tutto per noi andare o non andare in Champions League, vedo molta concentrazione e attenzione".

Sul sogno Scudetto

"La squadra deve pensare così, ci mancherebbe che pensi in negativo, poi sappiamo benissimo di dover tramutare le speranze in prestazioni convincenti. Vincere è difficile, ma la squadra deve andare in campo con fiducia e consapevolezza".

Sullo stato di salute della squadra

"Se avessi potuto avrei dato vacanze a tutti, avevamo bisogno di questo stacco. I 5 giocatori di movimento che sono rimasti stanno bene, chi è rientrato dalla Nazionale è tornato in buone condizioni, tranne Brahim Diaz che ha dei problemi e lo valuteremo".

Il tabù San Siro

"I nostri numeri casalinghi sono nettamente inferiori a quelli in trasferta. Per questo diventa importante tornare a vincere nel nostro stadio".

Sull'eventuale riscatto di Tomori

"Siamo molto soddisfatti di come si è inserito, è un bel ragazzo sorridente e disponibile. Ci dà caratteristiche importanti".

Sul momento difficile di Hauge

"Ha avuto un appannamento dal punto di vista fisico ma è fisiologico, è arrivato quando la stagione in Norvegia stava per finire ed era più brillante degli altri. In questi due giorni l'ho visto in buone condizioni".

Pioli: "Ora serve determinazione per prenderci la Champions"

Serie A Milan-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche IERI A 09:47