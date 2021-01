Stefano Pioli ha parlato a margine della vittoria per 2-1 del Milan sul campo del Bologna. Un successo che mantiene i rossoneri in vetta alla classifica di Serie A e in attesa dell'Inter li mette a +5 sui nerazzurri. Pioli si è così espresso ai microfoni di Milan TV e poi in conferenza stampa. Sulla partita: "Per vincere in questo campionato bisogna fare fatica ma abbiamo creato tanto poi abbiamo commesso un'ingenuità che li ha rimessi in gioco ma è bello vincere così. Le partite vanno sempre sudate. Senza commettere l'ingenuità del gol del Bologna avevamo fatto una partita ottima. Abbiamo creato e giocato tanto. Sono contento della prestazione ed è una vittoria che ci dà fiducia e ci fa finire una settimana difficile. Le vittorie vanno meritate".