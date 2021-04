Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A dei recuperi della 28a e della 3a giornata di campionato. Tutte le probabili formazioni delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Serie A Pirlo reintegra Dybala e gli altri epurati: in campo col Napoli? UN' ORA FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Inter-Sassuolo (mercoledì ore 18:45)

INTER SENZA BASTONI E BROZOVIC, SASSUOLO SENZA I NAZIONALI

Continua la politica di De Zerbi che non convocherà ancora una volta i giocatori rientrati dalle Nazionali a rischio covid. Niente Berardi e Caputo quindi, con Raspadori unica punta. Conte dovrà invece fare a meno di Bastoni e Brozovic squalificati: al loro posto Darmian e Gagliardini. Turno di riposo per Lautaro Martinez che lascia il campo a Alexis Sanchez.

Juventus-Napoli (mercoledì ore 18:45)

DYBALA IN PANCHINA, NON C'E' OSPINA

Tornano i tre epurati in casa Juventus, ma Pirlo non dovrebbe far giocare - almeno non dal 1' - McKennie, Arthur e Dybala. Spazio alla coppia Rabiot-Bentancur a centrocampo, mentre c'è attesa per il tampone di Bernardeschi, Chiesa e Chiellini. Nel Napoli formazione confermata, con Mertens prima punta davanti a Zielinski il cui tampone è stato negativo. In porta ancora Meret visto il mancato recupero di Ospina.

Mihajlovic: "Medel al Boca? Voglio la maglia per fare il figo"

Serie A Juventus-Napoli: probabili formazioni e statistiche UN' ORA FA