Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

SASSUOLO-UDINESE (Venerdì ore 20:45)

CAPUTO E BERARDI OK, DEULOFEU CONFERMATO

Berardi e Caputo convocati e regolarmente in campo. Out invece Djuricic. Boga ha chance di partire dall'inizio. In mezzo Lopez con Locatelli. Nell'Udinese Deulofeu ancora favorito su Lasagna. Confermata la difesa a quattro con Larsen e Samir esterni.

CAGLIARI-SAMPDORIA (Sabato ore 15:00)

OUNAS INSIDIA SOTTIL, STOP KEITA

Di Francesco ha un solo dubbio. Ounas e Sottil partono alla pari, verrà deciso all'ultimo il titolare. Nella Samp Keita ha un problema muscolare e difficilmente ci sará. Ramirez affianca Quagliarella. Torna titolare Candreva.

BENEVENTO-SPEZIA (Sabato ore 18:00)

IMPROTA O SAU, FARIAS SUPERA GYASI

Senza Caprari (squalificato) Inzaghi deve scegliere uno tra Sau e Improta nel tridente con Lapadula e Insigne. Ballottaggio aperto. Nello Spezia si rivedono Marchizza e Maggiore. Confermati Pobega e Nzola, mentre Farias sorpassa Gyasi.

PARMA-FIORENTINA (Sabato ore 20:45)

INGLESE TITOLARE, IACHINI CAMBIA MODULO

Cornelius non sta bene: pronto Inglese come spalla di Gervinho. Dovrebbe rientrare Bruno Alves dietro. Nella Fiorentina possibile cambio modulo: 4-3-3 con Lirola e Biraghi terzini, Pulgar in regia e tridente Ribery-Vlahovic-Callejon.

LAZIO-JUVENTUS (Domenica ore 12:30)

IMMOBILE E LUIS ALBERTO OK, MORATA CON RONALDO

Tutto ruota attorno ai tamponi. Con un altro esito negativo Immobile e Luis Alberto potrebbero giocare. In alternativa pronti Parolo e Caicedo. Ok Hoedt dietro. Nella Juventus Kulusevski e McKennie si giocano una maglia da titolare, confermati Morata e Ronaldo davanti. De Ligt rientra dopo la sosta.

ATALANTA-INTER (Domenica ore 15:00)

ILICIC DAL 1', LUKAKU IN BILICO

Gasperini rilancia Ilicic, mentre Muriel dovrebbe iniziare in panchina. Ok Toloi dietro, non recuperano De Roon e Gosens. Nell'Inter Lukaku ci prova fino all'ultimo. Nel caso non dovesse farcela ancora Perisic con Lautaro. Dietro si rivede Skriniar.

GENOA-ROMA (Domenica ore 15:00)

SCAMACCA INAMOVIBILE, OK SMALLING E VERETOUT

Maran alla ricerca di certezze. Scamacca davanti, con Pjaca favorito su Pandev. Dietro c'é Biraschi. Nella Roma 3-4-2-1 confermato. Smalling guida la difesa, Veretout in mediana, solito tridente davanti.

TORINO-CROTONE (Domenica ore 15:00)

RODRIGUEZ E MEITÉ TITOLARI, MESSIAS-SIMY DAVANTI

Giampaolo cambia un po' rispetto agli 11 che hanno vinto a Genova. Vojvoda e Rodriguez terzini, Meité in mediana. Verdi ancora favorito come partner di Belotti. Nel Crotone solito 3-5-2 con Cigarini in regia, Vulic mezz'ala e la coppia Messias-Simy in attacco.

BOLOGNA-NAPOLI (Domenica ore 18:00)

MIHAJLOVIC NON CAMBIA, OSIMHEN PRIMA PUNTA

Bologna confermato e senza alcuna variazione rispetto alla vittoria sul Cagliari. Schouten e Svanberg in mezzo, Barrow largo, Palacio punta. Nel Napoli Mario Rui favorito su Hysaj, ancora escluso Zielinski. Osimhen prima punta.

MILAN-VERONA (Domenica ore 20:45)

SAELEMAEKERS A DESTRA, KALINIC DA EX

Pioli, rispetto alla debacle di Europa League, ritrova Bennacer in mezzo e Saelemaekers a destra. Leao favorito su Rebic. Nel Verona Kalinic prima punta sostenuto da Zaccagni e Barak. Ok Ilic.

