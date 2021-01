Su un campo reso pesantissimo da un autentico diluvio, la Roma batte 1-0 la Sampdoria all'Olimpico. Primo tempo avaro di emozioni, poi nella ripresa i giallorossi di Fonseca alzano il ritmo e assediano la porta di Audero. Dopo una clamorosa traversa di Smalling, il risultato si sblocca al 74' grazie a Dzeko che, su assist di Karsdorp, pesca l'angolino con una splendida girata di prima intenzione con il destro. Grazie a questo successo la Roma rimane da sola al terzo posto in classifica. Battuta d'arresto per i blucerchiati che pagano la giornata no di Quagliarella.