C'è un po' di apprensione, anche se minima, vista l'entità dell'infortunio occorso a Cristiano Ronaldo nei minuti finali di Lazio-Juventus : il portoghese ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo uno scontro avvenuto al minuto 75 con Luis Alberto, mentre CR7 era in ripiegamento difensivo.

È lo stesso Ronaldo a richiamare l'attenzione della panchina: Andrea Pirlo inserisce così Dybala al suo posto (inizialmente doveva entrare al posto di Alvaro Morata ). "Cadendo dopo il contrasto mi si è girata la caviglia" ha spiegato lui stesso all'allenatore, che ha spiegato poi ai microfoni di Sky che "Ronaldo ha preso una distorsione e un colpo, non era in grado di continuare".

Probabilmente niente di grave ma ovviamente la situazione di CR7 verrà monitorata al minimo dettaglio. Problemi anche per Morata "Ha avuto i crampi, non era in grado di continuare", ha spiegato sempre Pirlo.