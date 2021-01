Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Sampdoria e Inter, valido per la 16esima giornata di Serie A, arbitrato da Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita di Marassi, vinto 2-1 dai blucerchiati di Ranieri.

11' RIGORE PER L'INTER - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Thorsby manca l'intervento a centro area e tocca il pallone con una mano. Il braccio è largo, ma Valeri lascia correre. Richiamato al VAR, rivede l'azione e fischia un calcio di rigore per l'Inter. Rigore che Sanchez sbaglia facendoselo parare da Audero.

17' MANI DI LAUTARO, MA NON È RIGORE - Conclusione di Jankto respinta con una mano da Lautaro Martinez, Valeri indica il dischetto del rigore ma il VAR corregge la sua decisione perché il tocco dell'argentino dell'Inter è fuori area. Rimane comunque il giallo per Lautaro.

22' RIGORE PER LA SAMPDORIA - Su una conclusione di Tonelli Barella respinge il pallone aiutandosi con un braccio. Valeri viene richiamato al monitor per rivedere l'azione e concede il penalty ai blucerchiati: dal dischetto Candreva trafigge Handanovic portando in vantaggio la Samp.

38' GOL DI KEITA - Grande azione di Damsgaard che va via sulla trequarti destra e crossa basso a centro area dove Keita batte Handanovic con una girata di prima intenzione con il destro. L'Inter protesta per un presunto fallo ai danni di Barella a inizio azione: per Valeri è tutto regolare, entra in campo anche Oriali (ammonito) per placare il nervosismo di Barella.

79' BARELLA RISCHIA IL ROSSO - Sugli sviluppi di un corner per l'Inter, Thorsby spazza al limite dell'area e viene steso da Barella che entra in ritardo. La panchina chiede il cartellino giallo per il centrocampista dell'Inter (già ammonito): Valeri non è dello stesso avviso.

85' AMMONITO ASKILDSEN - Trattenuta evidente su Hakimi sull'out destro poco oltre la linea di centrocampo: cartellino giallo inevitabile per il 19enne centrocampista norvegese della Sampdoria.

91' AMMONITO HAKIMI - Cartellino giallo anche per l'esterno dell'Inter che ferma irregolarmente Keita, lanciato in contropiede, e protesta troppo dopo il fischio di Valeri.

