Il Bologna non va oltre l'1-1 nella sfida salvezza contro il Benenvento , in una partita che non ha per nulla soddisfatto Mihajlovic. Il tecnico dei felsinei si è lamentato dell'atteggiamento dei suoi mostrato in campo, ma non solo questa sera al Dall'Ara , anche negli allenamenti nella settimana che portavano a questa sfida molto importante per la classifica dei rossoblu .

Non abbiamo giocato come volevamo, abbiamo fatto meno bene rispetto alle altre volte. Non abbiamo offerto la nostra solita prestazione, questo mi tormenta. In allenamento avevo già visto qualcosa che non mi piaceva e avevo avvisato tutti. In campo poi ho visto cose che non mi sono piaciute, ci lavoreremo. Oggi non siamo stati i soliti, l’atteggiamento mentale è mancato