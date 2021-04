Il Torino prosegue la striscia di risultati utili in chiave salvezza, ma rimangono solo tre i punti che dividono i granata dal Cagliari terzultimo. Al Dall’Ara il Bologna passa in vantaggio grazie al solito Musa Barrow. Nella ripresa un super-gol di Mandragora ristabilisce la definitiva parità . La squadra di Mihajlovic naviga ormai in acque sicure a quota 38. Diamo i voti ai protagonisti della sfida.

--- Le pagelle del Bologna ----

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Nessuna colpa sul missile di Mandragora. Compie, invece, un miracolo sul diagonale di Zaza

Ibrahima MBAYE 6 - Contiene l'entusiasmo granata, soprattutto nella ripresa, senza sbavature

DANILO 6 - Esperienza e senso della posizione al servizio della squadra

Adama SOUMAORO 6 - Compensa col fisico il gap tecnico

Mitchell DIJKS 5,5 - Ha vita difficile contro un pendolino come Singo (dal 55' DE SILVESTRI 6 - Entra col piglio giusto)

Andrea POLI 5 - Imprecisione e confusione: partita non brillante (dal 55' SCHOUTEN 6 - Difende il risultato nel finale alzando la diga a centrocampo)

Nicolás DOMINGUEZ S.V. - Sfortunato l'argentino subito costretto a lasciare il campo per un colpo fortuito con Singo (dal 10' BALDURSSON 5,5 - Subito un'ammonizione. Sinisa lo richiama in panchina dopo 45 minuti - dal 55' SVANBERG 6 - Fa legna in mediana)

Riccardo ORSOLINI 5 - Chi l'ha visto?

Roberto SORIANO 6,5 - Bravissimo a strappare il pallone a Verdi e servire a memoria Barrow in profondità. Un assist che vale oro

Nicola SANSONE 5,5 - Utile nella doppia fase, anche se gli manca qualcosa negli ultimi quindici metri. Sparisce completamente dopo l'intervallo (dall'82' SKOV OLSEN S.V.)

Musa BARROW 7 - Scatenato in contropiede. Ottavo gol in campionato: è il più giovane giocatore dei Top-5 campionati europei con almeno 8 sigilli e 8 assist all'attivo. Che stagione!

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 - Un punticino che fa avvicinare i rossoblù a quota 40. Si può sempre fare meglio

--- Le pagelle del Torino ---

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 5 - Poteva fare meglio sul tiro di Barrow: la palla gli è passata sotto le gambe

Armando IZZO 6 - Attento e preciso nelle chiusure

Nicolas N’KOULOU 6 - Sbaglia pochissimo

Gleison BREMER 6 - Si spende in attacco con pericolosi colpi di testa sulle palle inattive

Wilfried SINGO 6 - Spinge tanto sull'out di destra mettendo in difficoltà Djiks

Tomas RINCON 5,5 - Torna titolare, ma manca un po' di lucidità (dal 71' LUKIC 5,5 - Il suo ingresso non sposta gli equilibri)

Rolando MANDRAGORA 7,5 - Un capolavoro che vale doppio se si pensa che segna di destro lui che è mancino. Chapeau

Simone VERDI 5 - Molto ispirato nei primi minuti, ma poi macchia la sua gara con la sanguinosa palla persa sull'1-0 del Bologna. Si perde spesso anche nelle cose più semplici (dal 66' BASELLI 6 - Senza infamia e senza lode)

Ricardo RODRIGUEZ 5 - Troppi errori banali (dal 66' ANSALDI 5,5 - Vedi Lukic)

Simone ZAZA 6 - L'intesa con Belotti è ai massimi storici, gli manca solo il gol

Andrea BELOTTI 6,5 - Solito cuore di capitano: sfiora il gol in un paio di occasioni e non molla fino a quando un po' di dolore alla caviglia lo obbliga a chiedere il cambio (dal 71' SANABRIA 6 - Dà brio al forcing finale granata)

All. Davide NICOLA 6 - La reazione della ripresa fa ben sperare per la corsa salvezza, ma il Cagliari corre e i punti che separano i granata dalla zona retrocessione sono solo tre

