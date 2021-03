Alla Sardegna Arena, nel ricordo di Davide Astori - a tre anni dalla sua scomparsa - il Cagliari vince 1-0 contro il Bologna, col nuovo mister Leonardo Semplici al secondo successo su altrettante partite salendo a 21 punti in classifica. A decidere la contesa, il colpo di testa vincente di Daniele Rugani che al 19' insacca il suo primo centro in maglia sarda ma che viene sostituito all'intervallo per guai muscolari. Niente da fare per Sinisa Mihajlovic (ammonito nel finale per proteste), che alla vigilia aveva dichiarato, in vista della sua ospitata a Sanremo: "Canterò meglio insieme a Zlatan Ibrahimovic se batterò il Cagliari". Contro cui, il suo Bologna - che resta a quota 28 - ha decisamente steccato.