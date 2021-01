E' tempo di tornare a sorridere per Radja Nainggolan, è tempo di rimettere in mostra quel potenziale che nelle ultime stagione ha fatto di lui uno dei centrocampisti più ricercati della Serie A. Il belga è tornato nella sua isola felice, nella piazza che lo scorso anno ha saputo rilanciarlo al termine di una prima esperienza non brillante con l'Inter. Ad una stagione di distanza, la storia si ripete, con il centrocampista che - in un'intervista rilasciata sui canali ufficiali della società - racconta la sua voglia di rimettersi in gioco: