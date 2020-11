Non basta una prodezza di Leonardo Pavoletti, ritornato al gol dopo 553 giorni, per regalare i tre punti al Cagliari. La squadra sarda si fa recuperare dallo Spezia al 92’ con un calcio di rigore trasformato da Nzola . Di Francesco rimane undicesimo a quota 11, distanti solo un punto gli uomini di Italiano, protagonisti di un ottimo inizio di campionato con due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Ecco i voti dei protagonisti della Sardegna Arena.

Gabriele ZAPPA 6,5 - Con l'assist a Pavoletti diventa il più giovane difensore dei cinque maggiori campionati europei ad aver ispirato almeno 3 gol. Meno brillante in copertura su Bastoni nel primo tempo

Ragnar KLAVAN 5 - Le immagini non mostrano con chiarezza se ci sia il tocco o meno sul rigore al 92' su Piccoli. Certo, poteva essere più attento e evitare di intervenire con foga

Andrea CARBONI 5,5 - Il classe 2001 è un prospetto molto interessante del settore giovanile rossoblù. Stasera, però, prestazione opaca: si lascia anticipare nel primo tempo da Gyasi in occasione del gol (dal 73 ' TRIPALDELLI 6 - Dà energia alla manovra sarda)

Marko ROG 6 - Un recupero in velocità su Gyasi nella ripresa gli regala la sufficienza piena dopo una gara di luci e ombre

Adam OUNAS 5,5 - Primo tempo confusionario, nella ripresa dà il via all'azione del 2-1. Nel finale si perde di nuovo divorandosi il tris (dal 77' FARAGO' S.V .)

JOAO PEDRO 6,5 - Segna da veterano dell'area di rigore. Per il resto gara senza troppi acuti

Riccardo SOTTIL 6,5 - E' l'arma in più di Di Francesco con le sue frequenti accelerazioni (dall'89' CALIGARA S.V.)

Leonardo PAVOLETTI 7 - Dopo una prima mezz'ora ectoplasmatica, comincia ad entrare nei meccanismi offensivi. Nella ripresa rompe l'incantesimo dopo 553 giorni di calvario tra infortuni e polemiche. Una bella notizia per lui, per il Cagliari e per la Serie A (dal 77' CERRI S.V.)