DAZN ha messo sul piatto un'offerta da 840 milioni per 7 partite in esclusiva su 10, mentre le altre 3 andrebbero in coabitazione con il secondo broadcaster anche se Sky per quelle 'rimanenti' offre solo 70 milioni complessivi. Al contrario, Sky ha avanzato un'offerta da 750 milioni per avere tutte le gare sul satellite, dando però la possibilità alla Lega Calcio di trasmettere (alcuni) incontri in streaming con una propria piattaforma.