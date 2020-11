“Se abbiamo parlato con Marotta della situazione calcio? Certo, ne abbiamo parlato. Le aziende calcistiche hanno subito un calo drastico di fatturato che deriva dall’assenza dei ricavi da ticketing, e il non avere pubblico porta anche a diminuzione dei ricavi da sponsor. Inoltre, temo molto anche per i diritti tv del prossimo triennio“.

“Così come vengono aiutate tante aziende, il calcio fa parte di questo mondo e credo vada trattato come altre aziende. Purtroppo il calcio viene però considerato come se fatto solo di prime donne e di calciatori con stipendi milionari, ma il calcio è fatto di tante categorie con stipendi normali“.