Francesco Fourneau rimane operativo in Serie A: è questa la sentenza dell'AIA. Dopo tutte le polemiche e le relative fake news, nate dopo Crotone-Juventus, che avevano ipotizzato di un possibile declassamento in Serie B, il fischietto di Roma sarà di nuovo in Serie A questo weekend. Nonostante le contestazioni sui social, la fiducia dell'AIA non è crollata. Anzi, è raddoppiata. Fourneau rimane saldo al suo posto e domenica tornerà in campo per Fiorentina-Udinese allo stadio "Franchi" di Firenze.