Business, migliorare i risultati sul campo, curare gli aspetti economici e aumentare l'appeal del campionato di Sono queste le macro aree toccate da Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, in un'intervista con ESPN. Il dirgente rossonero, dopo le difficoltà iniziali, si gode il primo posto in un campionato in rapida ascesa: "Penso che la Serie A abbia il potenziale più grande in termini di crescita tra i cinque grandi campionati europei, e che il Milan abbia il potenziale più grande come club singolo".

Un calcio italiano che sta cambiando per il bene comune.

"Qualcosa nel calcio italiano sta cambiando, ed è perché stanno accadendo due cose. In primis c'è un cambiamento nel tipo di proprietari. Non intendo solo proprietari stranieri, anche italiani. Ci sono più proprietari che non pensano a se stessi solo come benefattori personali per un club, ma che lo vedono anche come un business. Devi avere entrambe le visioni per avere un ambiente sano. L'altra cosa è che all'aumentare delle entrate, aumentano anche le commissioni di trasferimento, i salari e i costi, e diventa meno praticabile ignorare il fatto che i club hanno interessi comuni. Quindi i club devono essere sulla stessa onda. Penso che vedremo di più di tutto questo in Serie A, sul modello della Premier League".

Poi, si parla anche di futuro del calcio ai più alti livelli europei. Tra Superlega e cambiamenti, ecco l'idea di Gazidis

"Il calcio ha un tremendo conservatorismo, che lo ha servito relativamente bene. Ma a meno che non pensiamo molto attentamente al modo in cui le persone, in particolare i giovani, stanno consumando il loro divertimento, su come si connettono con i contenuti, è completamente differente. Dobbiamo pensare a cosa vorranno tra cinque, dieci, quindici anni da oggi. Penso che vorranno ancora questo contenuto, ma vi si connetteranno in modi radicalmente diversi. È una minaccia molto, molto grande per il gioco, ma anche un'enorme opportunità".

