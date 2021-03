Il Crotone ha esonerato Giovanni Stroppa: fatale la sconfitta contro il Cagliari nello scontro diretto per evitare la retrocessione in Serie B. Numeri impietosi quelli del fanalino di coda in solitaria della Serie A: diciottesimo ko in 24 giornate, punti che rimangono 12, zona salvezza distante otto punti, 57 gol subiti. Caccia ora al sostituto dopo che la trattativa per portare Cristian Bucchi sulla panchina pitagorica è saltata: secondo Gianluca Di Marzio il favorito sarebbe, al momento, l'ex Perugia Serse Cosmi. Mancano solo i dettagli, come si suol dire.