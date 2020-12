Serviva una reazione, un segnale di cambiamento e il nuovo Genoa di Ballardini ha ottenuto il massimo possibile. I rossoblù ribaltano lo Spezia e tornano ad una vittoria che mancava in campionato dallo scorso 20 settembre, dalla prima di campionato vinta contro il Crotone. Eppure, al Picco partono meglio i bianconeri, in vantaggio dopo 10 minuti con il solito Nzola, al settimo sigillo stagionale in campionato. La reazione rossoblu, però, non si fa attendere: a ristabilite l'equilibrio ci pensa Destro, imbeccato ottimanente in area da Pandev e freddo a tu per tu con Provedel. Il colpo del KO arriva nella ripresa: Behrami viene messo giù in area, Massa va al VAR e assegna i calcio di rigore agli ospiti, il primo di questa stagione: dagli undici metri capitan Criscito non trema, e con il primo gol stagionale consegna i tre punti al Genoa. Ballardini comincia nel migliore dei modi la sua quarta esperienza sulla panchina rossoblu, adesso la zona salvezza è distante solamente un punto.