Buone notizie per i tanti calciatori arrivati in Italia nelle ultime due stagioni e i relativi club. Il governo, nonostante la crisi politica in corso, dopo il cosiddetto "Decreto Cio" ha, infatti, dato il via libera anche all'atteso e indispensabile "Decreto Crescita", per quel che concerne l'abbattimento del 50% della tassazione per i lavoratori che trasferiscano la propria residenza nel nostro Paese dall'estero e che la mantengano per almeno due anni. Sono salvi così i benefici fiscali di tanti protagonisti della nostra Serie A con effetti positivi ovviamente anche sul calciomercato del futuro.