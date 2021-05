La rivoluzione in casa Inter non è ancora finita. Come noto, dopo il cambio di logo il club nerazzurro ha deciso di mandare in pensione "Pazza Inter" e "C’è solo l’Inter" (di Elio e Graziano Romani) in favore di un nuovo inno.

Inno Inter, i candidati

Il primo a spendersi è stato Giuseppe Povia, grande tifoso nerazzurro, ma in realtà in vantaggio sembra esserci il duo Max Pezzali-Claudio Cecchetto con un inno cantato dallo speaker ufficiale del club, Mirko Mengozzi. La data del lancio non è ancora stata decisa, ma non dovrebbe mancare molto. Non è detto, infatti, che l'Inter decida di aspettare la prossima stagione: il nuovo inno potrebbe essere diffuso già prima della fine di questo campionato.

La candidatura di Povia: "Vero nerazzurro"

A distanza di tre giorni dall'ufficialità della vittoria dello Scudetto, il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2006 con il brano Vorrei avere il becco ha pubblicato sul suo profilo Facebook il video di "Vero Nerazzurro", dedicata al padre scomparso di recente.

Nei giorni scorsi il cantautore milanese ha precisato che la canzone non sarà l'inno ufficiale della società, ma "non disdegnerà se un domani lo facessero suonare allo stadio".

"Spero un giorno di sentirla allo stadio e fare la ola come nel video. La dedico al mio Papà che l'ascolta da lassù. Qualche mese fa mio Papà mi ha detto: 'dai che se vinciamo lo scudetto scrivi una bella canzone'. Eccola.. avrei tanto voluto che la sentisse ma confido che gli angeli facciano in modo che accada. Lui mi ha trasmesso la passione nerazzurra così ho montato questo video per ricordarmi di quante volte mi ha portato a vedere l'inter. A tutti i veri nerazzurri #VeroNerazzurro. Ps: A chi non piacerà: distruggere è il mestiere di chi non sa creare, ciao pirlotti".

La candidatura Max Pezzali-Claudio Cecchetto: "I M Inter"

