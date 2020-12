Contro il Verona è arrivata la 7a vittoria consecutiva. Il Milan resta davanti in classifica, ma l'Inter è solo ad un punto dalla vetta. L'imperativo di quest'anno è crederci, soprattutto vedendo gli alti e bassi della Juventus. C'è chi ancora si nasconde, credendo di poter azionare una maledizione. Non è il caso di Arturo Vidal che, dopo aver vinto lo Scudetto 4 volte con la Juventus, vuole vincere anche con i colori nerazzurri.

Classifiche e risultati

Calciomercato Lautaro, parla l'agente: "Sta bene all'Inter" UN' ORA FA

Scudetto? Nessuna paura

Non ho paura di pronunciare la parola Scudetto. È il nostro obiettivo. Ho vinto tante volte lo Scudetto, sia qui che in Germania che in Spagna. Dobbiamo lavorare tutti i giorni, pensare partita per partita e poi vedremo se siamo all’altezza per poter pensare alla vittoria del campionato. [Vidal a Sky Sport]

Uscire dalla Champions ha fatto male

È un progetto nuovo, con giocatori giovani che hanno fame di vincere qualcosa. Il momento più duro per noi e per me è stato uscire dalla Champions e dall’Europa perché vincere la Champions è un sogno, ma abbiamo ancora due obiettivi importanti e dobbiamo fare il massimo

L'eliminazione dalla Champions League ha sicuramente fatto male, ma diventa un'opportunità per il 2021. L'Inter non avrà più il doppio impegno e potrà dedicarsi solo ed esclusivamente al campionato. Un po' come fece quella prima Juventus di Conte e Vidal.

Conte: "L'Inter deve lottare per vincere dei titoli ogni anno"

Serie A Inter, il 2020 di Conte: 0 titoli, 73 punti e 108 gol in 51 match IERI A 15:57