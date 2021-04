La salvezza dell'Inter potrebbe arrivare dall'America: secondo quanto riportato nelle ultime ore dall'agenzia di stampa finanziaria, la famigliasarebbe vicina a chiudere col fondo di Chicagoun accordo per, cifra necessaria per permettere al club nerazzurro di trovare una nuova - necessaria - solidità dal punto di vista finanziario . Il fondo americano vicino a, la banca di riferimento del, sarebbe quindi pronto a ricoprire un ruolo di azionista di minoranza del club, rilevando ildell'Inter, quelle - di fatto - attualmente in possesso di Lion Rock. L'intesa definitiva sembra poter essere raggiunta già nei prossimi giorni.