Arturo Vidal è stato uno dei migliori in campo della super-sfida tra Inter e Juventus disputata a San Siro domenica sera: il cileno contro la sua ex squadra ha trovato il gol dopo 13' (senza però esultare) ed è stato autore di una prestazione tutto fuoco. Prima dell'inizio del match però, in tanti si sono accorti di un suo bacio rivolto a Giorgio Chiellini, un po' sospetto: che fosse addirittura allo stemma della Juventus? Ci pensa lo stesso Arturo a dirimere i dubbi corsi sul web.

"La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un'altra squadra. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene. Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E darò l'anima per quello! Forza Inter”

In precedenza il match winner del Derby d'Italia, ai microfoni di Sky aveva espresso così la propria gioia.

"Gol importante, per me e per la squadra, in una partita difficile contro i più forti in Italia. Sono felice, davvero. La Juve vince lo scudetto da tanti anni e noi abbiamo dimostrato di essere all'altezza di poter lottare per il titolo. Questo successo ti dà fiducia per continuare a lavorare e pensare di poter vincere, fino in fondo"

