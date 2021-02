Non c'è pace in questa stagione per Paulo Dybala che, appena rientrato dal precedente infortunio, è andato di nuovo ko, con il riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro. L'attaccante argentino salterà sicuramente il big match contro il Napoli, ma Pirlo spera di recuperarlo per la prima di Champions contro il Porto. O almeno di averlo a disposizione.