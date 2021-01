Dopo due settimane dalla sentenza che ha ribaltato la decisione del giudice sportivo prima e Corte federale d'appello poi nell'assegnare la vittoria a tavolino (3-0) alla Juventus e il punto di penalità al Napoli, il Collegio di Garanzia del CONI ha depositato le motivazioni ufficiali che hanno portato al rinvio della sfida e il conseguente annullamento degli effetti precedentemente elencati. Il Napoli avrebbe rispettato le regole ed agito in buona fede, con gli organi federali che, invece, no avrebbero tenuto conto del "criterio della gerarchia delle fonti". La partita, originariamente in programma lo scorso 4 ottobre allo Juventus Stadium, non si era disputata a causa della mancata presenza del Napoli, impossibilitati a partire per Torino in seguito all'imposizione della ASL territorialmente competente. Non vi era, dunque, colpevolezza nel mancato regolare svolgimento del match.