Secondo il comunicato ufficiale della Lega Calcio, Juventus-Napoli si disputerà "a data da destinarsi" . Sì, ma la "data" in sé, sta diventando sempre più fantomatica. Scandagliando il calendario, infatti, allo stato dell'arte è praticamente impossibile estrarre dal cilindro il giorno giusto. In un primo tempo si era ipotizzato a gennaio (il 13 per l'esattezza) , mese in realtà zeppo di impegni tra cui la Supercoppa Italiana (mercoledì 20) proprio tra bianconeri e azzurri e la Coppa Italia, nelle settimane del 13 e del 27, ma anche del 3 e 10 febbraio. proprio tra bianconeri e azzurri .

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina (giovedì 24 dicembre 2020) prova ad analizzare l'unica ipotesi per ora in piedi e cioè questa: riprogrammare Juve-Napoli... nel giorno di Napoli-Juve! Ovvero, il (weekend del) 14 febbraio, data in cui è a calendario la sfida di ritorno allo stadio "Diego Armando Maradona" che, quindi, verrebbe spostata a fine campionato. Al momento si attende, però, prima di dare ufficialità, perché è chiaro che, in caso di uscita anticipata di entrambe le squadre dalla Coppa Italia o dagli impegni internazionali, l'individuazione di una data utile per recuperare il match dell'Allianz Stadium diventerebbe molto più semplice.