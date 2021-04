Altre brutte notizie per la Juventus che perde Leonardo Bonucci. Il centrale azzurro è risultato positivo al Covid-19 al ritorno dal ritiro della Nazionale italiana. Il giocatore è stato subito posto in isolamento domiciliare. Il comunicato ufficiale del club bianconero recita: "Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della Nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare". L'ex Milan non potrà dunque prendere parte al derby della Mole in programma sabato 3 aprile dopo che il focolaio Covid aveva già spaventato la spedizione dell'Italia nei match di qualificazione al Mondiale 2022. Non una buona giornata per la Vecchia Signora che perderà anche Arthur mentre impazzano anche le notizie extra campo