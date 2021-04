Inter-Verona, match della 33esima giornata andato in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si è concluso col punteggio di 1-0 . Gara arbitrata da Rosario Abisso della Sezione di Palermo . Con questo risultato l'Inter di Antonio Conte sale a 79 punti, a +13 sul Milan impegnato contro la Lazio nel posticipo del lunedì, mentre il Verona di Ivan Juric resta a quota 41 punti. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 5 - Fa buona guardia su Bessa ma l'intervento sul gol di spalla di Faraoni, annullato appena prima che il pallone entrasse in rete, è sciagurato. Poteva costare altri due punti dopo i quattro persi contro Napoli e Spezia.

Milan SKRINIAR 6,5 - Interviene in modo pulito e sempre in anticipo.

Stefan DE VRIJ 6 - Riferimento della retroguardia, è molto ben coadiuvato.

Alessandro BASTONI 6,5 - Legge in anticipo le intenzioni degli avversari. Molto attento e in costante crescita.

Achraf HAKIMI 7 - La sua velocità mette in difficoltà il Verona e alla prova Silvestri nel primo tempo. Ci prova anche con una parabola a giro e nella ripresa vede stamparsi all'incrocio una super punizione. Grande prestazione, suggellata dall'assist per Darmian (dal 79' Danilo D'AMBROSIO s.v.).

Nicolò BARELLA 6 - Inizio in sordina, poi è abile a ribaltare il fronte ma abbiamo visto prove migliori dell'ex Cagliari.

Marcelo BROZOVIC 5,5 - Scarico e un po' svogliato, sembra la vecchia copia del Brozo nerazzurro (dal 79' Roberto GAGLIARDINI s.v.).

Christian ERIKSEN 6 - Le idee ci sono, l'esecuzione a volte non lo premia. Polveri bagnate su punizione (dal 66' Stefano SENSI 6 - Dà un buon apporto nel momento chiave).

Ivan PERISIC 5,5 - Sbatte contro Faraoni e perde il duello. Rimandato (dal 66' Matteo DARMIAN 7,5 - Entra e spacca la partita alle porte dell'80', proprio come accaduto contro il Cagliari lo scorso 11 aprile. In quel caso, però, partiva titolare. Santo subito, l'uomo di Conte).

Romelu LUKAKU 6 - Ingabbiato da Magnani nella prima frazione, ha il merito di entrare nel gol partita.

LAUTARO MARTINEZ 6 - Va vicino al gol dopo pochi minuti bruciando in velocità Ceccherini, nella ripresa sbatte su Silvestri. Manca la stoccata (dal 72' Alexis SANCHEZ 6,5 - Impatto importante, culminato con la trama del gol da tre punti).

All. Antonio CONTE 6 - Predica pazienza e viene ascoltato. L'ingresso di Darmian è provvidenziale, il titolo sempre più vicino.

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 6,5 - Attento su Hakimi e Lautaro, salvato dall'incrocio nel secondo tempo. Incolpevole sul gol subito.

Federico CECCHERINI 5,5 - Non tiene Lautaro in avvio. Ammonito, Juric lo toglie per non rischiare (dal 46' Pawel DAWIDOWICZ 6 - Tiene botta meglio di chi l'aveva preceduto).

Giangiacomo MAGNANI 6,5 - Il duello con Lukaku non lo vede soccombere, ammonito a fine primo tempo e sacrificato. In questo caso, però, resta la prova positiva (dal 46' Koray GUNTER 6 - Salva il salvabile, tutto precipita solo sull'azione di Darmian).

Federico DIMARCO 6,5 - Fisso in marcatura su Barella ma non rinuncia alla fase offensiva come quando, in tandem con Bessa, va vicino al vantaggio. Leone (dal 72' Iyenoma UDOGIE 5,5 - Timido nei minuti a disposizione).

Davide FARAONI 6,5 - Un altro ex di livello altissimo. Vince il duello con Perisic e segna il gol del pareggio di spalla. Abisso non la pensa così.

Adrien TAMEZE 5,5 - Meno quantità del solito, esce zoppicando dopo aver corso senza molta concretezza (dal 65' Eddie SALCEDO 5,5 - Uomo in meno sulla trequarti. Spaesato).

Ivan ILIC 5,5 - Un passo indietro rispetto a qualche mese fa. Di testa non è preciso e c'era lo spazio per far male all'Inter.

Darko LAZOVIC 6 - Impreciso nelle conclusioni ma sulla sinistra lavoro, spinta e cross non mancano.

Antonin BARAK 5,5 - Nel primo tempo non arriva all'invito di Dimarco sul secondo palo, nella ripresa spreca dal cuore dell'area appena prima del gol nerazzurro. Sliding doors.

Daniel BESSA 6 - Non doveva far rimpiangere Zaccagni. L'asse con Dimarco funziona, sua una conclusione parata da Handanovic. Poi cala (dal 77' Ebrima COLLEY s.v.).

Kevin LASAGNA 5,5 - Lavora per la squadra nel primo tempo, ma sono più ombre che luci con il passare dei minuti perché il mestiere dell'attaccante sarebbe soprattutto fare gol.

All. Ivan JURIC 6 - Buon Verona punito solo in un'occasione. Sfortunato sul gol annullato a Faraoni: le proteste sono giustificate.

