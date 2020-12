Verona-Sampdoria, match della 12esima giornata della Serie A 2020-2021, andato in scena allo stadio Bentegodi, si è concluso col punteggio di 1-2. Gara arbitrata da Ros della Sezione di Pordenone. La Sampdoria, in virtù di questo risultato, sale a quota 14 punti e raggiunge l'Udinese mentre il Verona di mister Ivan Juric resta a quota 19 al settimo posto. Ranieri fa il colpaccio. Alla fine del primo tempo, Ekdal trova il jolly da fuori area e nella ripresa è Verre, su intuizione di Ferrari, a segnare il gol dell'ex in contropiede. Damsgaard sbilancia Ruegg e provoca il rigore dell'1-2 definitivo, trasformato da Zaccagni. L'Hellas, un po' scarico dopo la vittoria dell'Olimpico, non crea occasioni nitide e Barak, per un fallo molto brutto su La Gumina, si fa espellere nel recupero rischiando una pesante squalifica. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 6,5 - Attento con la parata su La Gumina nel primo tempo. Subisce due gol che non lo vedono colpevole.

Davide FARAONI 5,5 - Nella posizione anomala di centrodestra in difesa qualche sbavatura si vede.

Pawel DAWIDOWICZ 5 - Sbaglia sul gol dello 0-1 regalando palla a Ekdal sulla pressione di Jankto e combinando la frittata (dall'88' Koray GUNTER s.v.).

Federico CECCHERINI 6 - Esce per infortunio ma non aveva demeritato (dal 39' Matteo LOVATO 5,5 - Il ragazzo viene gettato nella mischia all'improvviso e paga dazio sulla rapidità dei blucerchiati).

Federico DIMARCO 5,5 - Cerca di interpretare le due fasi ma nessuna delle due gli riesce al meglio.

Antonin BARAK 4,5 - Rovina la prestazione con un fallo senza senso e molto violento su La Gumina nel recupero. Peccato perché nel primo tempo si era fatto vedere con una pregevole penetrazione condita da qualche rimpallo favorevole e frenata solo da un super Audero. Ora rischia una squalifica gravosa.

Miguel VELOSO 5,5 - Cerca di impostare ma il passo è lento e viene anche sostituito (dal 61' Adrien TAMEZE 5,5 - Non dà il cambio di passo sperato).

Darko LAZOVIC 5 - Negativo perché spinge meno del solito e viene anche "uccellato" da Verre sullo 0-2 (dal 61' Kevin RUEGG 6,5 - Positivo, si procura il rigore dell'1-2 con caparbietà e coraggio).

Mattia ZACCAGNI 6,5 - Il suo lo fa sempre anche in una serata storta per la squadra. Freddo dal dischetto.

Eddie SALCEDO 5 - Decisamente inconsistente. Chi l'ha visto?

Samuel DI CARMINE 5 - Sbatte contro Colley facendo rimpiangere gli infortunati Favilli e Kalinic (dal 61' Ebrima COLLEY 6 - Con Ruegg dà più pericolosità al reparto offensivo).

All. Ivan JURIC 5,5 - Non può festeggiare la 100esima partita in Serie A. Dopo un inizio discreto, la squadra si sgonfia, forse un po' scarica per la vittoria dell'Olimpico.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 7 - Sempre presente, sontuoso su Barak e preciso su Zaccagni. Battuto solo dagli undici metri.

Alex FERRARI 6,5 - Prestazione quasi perfetta. Il quasi è per l'azione del rigore, quando si fa superare con troppa facilità. Autore dell'assist per Verre.

Lorenzo TONELLI 6 - Un po' falloso ma alla fine blocca gli attaccanti avversari.

Omar COLLEY 6,5 - Vince il duello con Di Carmine. Di qui non si passa.

Tommaso AUGELLO 6 - Contiene Dimarco e si dedica con profitto alla fase difensiva.

Jakub JANKTO 6,5 - Sua la pressione su Dawidowicz per il gol dello 0-1. Partita in crescendo dopo un inizio un po' in sordina (dal 76' Mehdi LERIS s.v.).

Albin EKDAL 7 - Il secondo gol in stagione dopo quello al Milan è una perla. Destro dai 25 metri imprendibile anche per Silvestri. La prodezza dello svedese spiana la strada alla Sampdoria.

Adrien SILVA 6,5 - La palla quando ce l'ha lui è in cassaforte. Sicurezza e tranquillità oltre a una tecnica invidiabile nel palleggio.

Mikkel DAMSGAARD 6 - Profilo interessante da seguire per gli uomini mercato. Il classe 2000 ha personalità, calcia anche con il destro pur essendo mancino ma paga l'inesperienza, come sul rigore causato per il fallo su Ruegg.

Valerio VERRE 6,5 - Il gol dell'ex è un gioiello per la sicurezza con cui mette a sedere Lazovic prima di calciare. Esultanza sobria, ma la soddisfazione resta così come i tre punti (dal 70' Gaston RAMIREZ 6 - Buon ingresso condito da un tiro dal limite alto sopra la traversa).

Antonino LA GUMINA 6 - Pericoloso di testa, viene preferito a Quagliarella per logiche di turnover e crea problemi a Silvestri. Lavora molto per la squadra e alla fine subisce il fallo da espulsione di Barak.

All. Claudio RANIERI 6,5 - Torna alla vittoria dopo sei partite con una prestazione solida. Sono queste le prove che piacciono a lui. Tre punti d'oro.

