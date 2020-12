Verona-Sampdoria, match della 12esima giornata della Serie A 2020-2021, andato in scena allo stadio Bentegodi, si è concluso col punteggio di 1-2. Gara arbitrata da Ros della Sezione di Pordenone. La Sampdoria, in virtù di questo risultato, sale a quota 14 punti e raggiunge l'Udinese mentre il Verona di mister Ivan Juric resta a quota 19 al settimo posto. Ranieri fa il colpaccio e ritrova i tre punti dopo sei partite. Alla fine del primo tempo, Ekdal trova il jolly da fuori area e nella ripresa è Verre, su intuizione di Ferrari, a segnare il gol dell'ex in contropiede. Damsgaard sbilancia Ruegg e provoca il rigore dell'1-2 definitivo, trasformato da Zaccagni. L'Hellas, un po' scarico dopo la vittoria dell'Olimpico, non crea occasioni nitide e Barak, per un fallo molto brutto su La Gumina, si fa espellere nel recupero rischiando una pesante squalifica.