Mercoledì di Serie A ricco di partite belle ed interessanti quello del primo turno infrasettimanale della stagione 2020-21. Dopo i due pareggi della giornata di martedì (Udinese-Crotone 0-0, Benevento-Lazio 1-1) e l’1-1 dello Stadium fra Juventus e Atalanta alle 20.45 si sono disputate 6 sfide di campionato. Il match più atteso era certamente quello di San Siro fra Inter e Napoli, la capolista era impegnata a Marassi contro il Genoa mentre il Sassuolo al Franchi contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Di scena anche Verona-Sampdoria, Parma-Cagliari e Spezia-Bologna. Ecco di seguito la cronaca della 12a giornata di Serie A.

Inter-Napoli 1-0 (71' Lukaku rig.)

Serie A Juve-Atalanta 1-1, le pagelle: Gollini para tutto, CR7 da 4 4 ORE FA

Dopo una partita di attesa e di battaglia, l’Inter di Antonio Conte conquista tre punti pesantissimi nello scontro diretto contro il Napoli: 1-0 con rigore di Lukaku. E’ l’episodio che cambia la partita: al 70’ Ospina stende Darmian, Massa assegna rigore ed espelle Insigne per proteste. Il belga trasforma, gli ospiti rimangono in dieci ma nel finale spingono a testa bassa: l’Inter si abbassa troppo, anche in virtù del passaggio a un bloccato 5-4-1. Nel finale Handanovic salva più volte i nerazzurri e il palo dice di no a Petagna: resta l’amaro in bocca a Gattuso, Conte si gode tre punti sudatissimi.

LIVE I REPORT I PAGELLE I MOVIOLA | DICHIARAZIONI |

Genoa-Milan 2-2 (47', 60' Destro, 53' Calabria, 77' Kalulu)

Rallenta ancora ma non perde la testa della classifica il Milan, che a Genova contro il Genoa non va però oltre il 2-2. Privo di tanti titolari – tra cui Theo Hernandez – il Milan si aggrappa comunque al solito orgoglio. Due volte sotto per via della serata di grazia di Mattia Destro – doppietta per lui, non ne faceva una dal 2017 – i rossoneri trovano un pari per certi versi insperato grazie al gol degli insospettabili Calabria prima e di Kalulu poi a 10 minuti dalla fine. Il Milan conserva così l'imbattibilità in Serie A (24 partite senza ko, l'ultima proprio contro il Genoa nella scorsa stagione - era l'8 marzo) e insieme a quella anche il primo posto in classifica a quota 29 punti; uno solo in più rispetto all’Inter vittoriosa col Napoli.

LIVE I REPORT I PAGELLE | DICHIARAZIONI |

L'esultanza di Kalulu, Genoa-Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

Fiorentina-Sassuolo 1-1 (12' Traoré, 35' Vlahovic rig.)

Fiorentina e Sassuolo dividono la posta nella gara del "Franchi". Partenza a razzo dei neroverdi, in vantaggio con un taglio di Traoré su verticalizzazione di Berardi. Poi è Ribéry a prendersi sulle spalle i Viola, guadagnandosi il penalty trasformato al 35' da Vlahovic e sfiorando il 2-1 nel finale di gara con una clamorosa traversa. Finisce 1-1, segnali di ripresa per Prandelli.

LIVE I REPORT I PAGELLE |

Dusan Vlahovic, Cristiano Biraghi, Fiorentina-Sassuolo, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

Verona-Sampdoria 1-2 (41' Ekdal, 54' Verre; 71' Zaccagni rig.)

La Sampdoria fa il colpaccio a Verona. Alla fine del primo tempo Ekdal trova il jolly da fuori area e nella ripresa è Verre, su intuizione di Ferrari, a segnare il gol dell'ex in contropiede. Damsgaard sbilancia Ruegg e provoca il rigore dell'1-2 definitivo, trasformato da Zaccagni. L'Hellas, un po' scarico dopo la vittoria dell'Olimpico, non crea occasioni nitide e Barak, per un fallo molto brutto su La Gumina, si fa espellere nel recupero rischiando una pesante squalifica.

LIVE I REPORT I PAGELLE |

Albin Ekdal - Verona-Sampdoria - Serie A 2020-2021 Credit Foto Getty Images

Spezia-Bologna 2-2 (19', 63' Nzola; 72' Dominguez, 90' Barrow)

Dopo l’umiliazione subita dalla Roma, il Bologna riprende la sua corsa con un pareggio conquistato all'ultimo respiro. Al Picco lo Spezia va in vantaggio con la doppietta di Nzola, ma gli emiliani si risvegliano nel finale con Dominguez e un golasso di Barrow da centrocampo. La squadra di Mihajlovic ha addirittura la chance per la vittoria con un rigore concesso allo scadere, ma l'attaccante gambiano classe '98 di fa ipnotizzare da Provedel. I liguri vanno a +4 dalla zona retrocessione.

LIVE I REPORT I PAGELLE |

Mbola Nzola, Spezia-Bologna, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

Parma-Cagliari 0-0

Il Parma resta nella parte destra della classifica, nonostante il dominio casalingo fatto vedere col Cagliari. Sono diverse le occasioni create dalla squadra di Liverani, ma i tentativi di Gervinho, Karamoh, Kurtic e Brunetta non vanno a bersaglio. Il Cagliari si difende come può e muove la sua di classifica, riuscendo a tornare a casa con la porta inviolata, cosa successa poche volte in questa stagione (solo in casa contro la Samp). Da segnalare anche un gol annullato ad Osorio: finisce 0-0 al Tardini.

LIVE I REPORT I PAGELLE |

Gervinho - Parma-Cagliari - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Classifiche e risultati

Pirlo: “L’errore di Morata? Mi ha fatto molto arrabbiare”

Serie A Pari show tra Juve e Atalanta: 1-1 firmato Chiesa-Freuler 5 ORE FA