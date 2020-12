“È stato frutto del nostro scouting, non conoscevo Alexis. Noi cercavamo un terzino destro in quel momento lì, o uno che in previsione un giorno potesse giocarci. Abbiamo visto questo ragazzo che giocava a destra, a sinistra, come terzino, da numero dieci…” Lo ha detto il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini a proposito di Alexis Saelemaekers ai microfoni di Federico Balzaretti a DAZN, incensando l'autentico jolly del Milan di Stefano Pioli capolista in solitaria della Serie A e autore di una prestazione superlativa nell’ultimo match di campionato contro la Fiorentina.

Veloce, atletico, astuto. Si guadagna un rigore, quando può affonda e raddoppia sempre in fase difensiva. Voto: 7 (Pagella di Saelemaekers di Eurosport)

Colpo low cost

Arrivato a fai spenti dall’Anderlecht a gennaio 2020 tra lo scetticismo generale dettato - in parte - dal cognome “esotico”, il ragazzo belga classe 1999 dopo fisiologico periodo di adattamento iniziale è entrato in pianta stabile nelle rotazioni di Stefano Pioli già a partire dalla scorsa stagione. La sua è stata una crescita tanto regolare quanto costante, tanto che il Milan ha deciso di riscattarlo la scorsa estate con un’esemplare operazione di mercato (dopo i 3,5 milioni per il prestito oneroso altri 3,5 per il riscatto con ingaggio annuo pari a un milione). Nel granitico 4-2-3-1 di Pioli il ruolo di trequartista di destra è il suo, senza discussione (già 8 "titolarità" in A quest'anno).

Heatmap di Saelemaekers contro la Fiorentina: il belga come si evince dalle zolle più calpestate in campo ha arato la fascia destra

Uno dei segreti del Milan: lo scouting

"Ho bisogno di qualcuno che guardi gli allenamenti, che parli con i genitori e i direttori dell'accademia. È troppo facile andare a vedere una partita, scrivere una relazione e farla finita. Possiamo farlo dall'ufficio. Dobbiamo avere tutte le informazioni: la situazione del contratto, com'è la famiglia, i piccoli dettagli fanno la differenza. Le relazioni umane fanno la differenza. Alla fine abbiamo un rapporto completo con tutte le informazioni e le statistiche"

Non condividiamo il mantra da Geoffrey Moncada, capo scout della società rossonera, al portale The Athletic per puro esercizio stilistico: dietro l’acquisto di Alexis Saelemaekers c’è difatti un fine lavoro della task force del Milan guidata dall’ex scopritore di talenti del Monaco, uomo di fiducia di Gazidis. Già, non ci sono solo l’apporto di Ibra, la sapienza di Pioli e la crescita esponenziale del dt Paolo Maldini alle spalle delle recenti fortune del Milan: tra le pieghe del sottile equilibrio tra la necessità di salvaguardare i conti e quella di agguantare risultati sportivi in linea con la nobile tradizione rossonera si inserisce un incessante lavoro dietro le quinte per precedere le grandi squadre nella corsa ai talenti grezzi. Magari non i pezzi più pregiati, ma di certo quelli funzionali… Su cui ogni allenatore vorrebbe poter contare.

Dobbiamo avere tutte le informazioni: la situazione del contratto, com'è la famiglia, i piccoli dettagli fanno la differenza. (Moncada)

