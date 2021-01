Nonostante la brutta batosta patita contro l'Atalanta , il Milan di Pioli chiude il girone d'andata in testa alla classifica ( 43 punti in 19 giornate ). Un risultato importante considerando che, nelle ultime stagioni, i rossoneri - a questo punto - erano già molto lontani dalla vetta. Ecco perché non c'è da abbattersi rispetto al ko contro i bergamaschi ( pur pesantissimo ), ricordando il vero obiettivo della stagione: la qualificazione alla fase a gironi di Champions. Comunque vada il Milan sarà davanti a Napoli e Juventus, che devono ancora recuperare il loro scontro diretto, mentre l'Inter resta a -2, la Roma a -6.

Era dalla stagione 2010-2011 che il Milan non 'vinceva' il titolo di Campione d'inverno, titolo poi confermato con la vittoria dello Scudetto, con Allegri in panchina. Dall'introduzione dei tre punti in Serie A (dalla stagione 1994-1995), questa è la quinta volta che il Milan si ritrova primo al termine del girone d'andata: ha vinto poi lo Scudetto in 3 occasioni su quattro. È successo nel '95-'96 con Fabio Capello, nel 2003-04 con Carlo Ancelotti (il Milan era primo in coppia con la Roma) e nel 2010-11 con Massimiliano Allegri. Nel 2002-2003, invece, il Milan terminò il suo girone d'andata al 1° posto, ma si piazzò solo 3° al termine del campionato. Quella fu comunque la stagione della Champions League vinta a Manchester contro la Juventus, che conquistò invece lo Scudetto.