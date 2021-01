Dries Mertens è alle prese con l’infortunio alla caviglia rimediato nella sfida di San Siro contro l’Inter. Il belga, dopo la convocazione di Udine, è tornato in gruppo svolgendo parte del lavoro col resto della squadra. L'attaccante ha svolto anche delle terapie con un fisioterapista d’eccezione: Lorenzo Insigne. In un video sui social si vede il compagno di squadra che s'improvvisa medico nel testare la caviglia di Mertens, intento a riprendere la scenetta. "Dries così domenica giochi facile", dice Insigne al suo compagno di reparto. Un segnale di un clima disteso in casa Napoli e che fa ben sperare per il rientro del belga in casa contro l'Empoli in Coppa Italia mercoledì o, sempre al San Paolo, contro la Fiorentina domenica alle 12:30.