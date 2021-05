Il piano vaccinale che in questi giorni sta facendo registrare uno scatto in avanti fa ben sperare anche il mondo dello sport e del calcio in particolare. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, si fa sempre più strada l'ipotesi di aprire gli stadi ai tifosi nella misura del 50% della loro capienza a partire da fine agosto , ovvero da quando inizierà il campionato 2021-22. L'orizzonte temporale non è così immediato e una certa prudenza nelle previsioni è doverosa: una prima tappa importante sarà quella dell'1 giugno, giorno a partire dal quale l'apertura degli impianti sportivi al pubblico sarà generalizzata seppure con limiti numerici ancora piuttosto stringenti (massimo mille persone per eventi all'aperto, non più di 500 al chiuso).