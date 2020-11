Brutte notizie in casa Napoli: c'è ansia per le condizioni di Victor Osimhen, sostituito al 74esimo della sfida della sua Nigeria contro il Sierra Leone valida per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Dopo aver trovato anche il gol del momentaneo 2-0, l'attaccante nigeriano del Napoli è stato sostituito in seguito ad un infortunio al polso destro che lo ha costretto a lasciare il campo in barella. Le indiscrezioni che arrivano dalla Nigeria parlano di frattura del polso. Oltre il danno la beffa: dopo l'uscita dal campo di Osimhen, infatti, la Nigeria avrebbe poi subito i due gol che hanno permesso al Sierra Leone di strappare un insperato pareggio col punteggio finale di 4-4, dopo che i padroni di casa erano stati avanti per 4-0.