Da domenica notte, quando è uscito il comunicato della Superlega , il mondo del calcio europeo non è più lo stesso e può accadere che un crocevia importante per la stagione del Milan e per la qualificazione in Champions League come Milan-Sassuolo, diventi tutto a un tratto molto meno interessante. Già perché il Milan figura tra i club ‘scissionisti’ che hanno mollato l’ECA per fondare questa nuovo torneo che promette di salvare il mondo del calcio e dargli nuovo lustro, e la qualificazione Champions diventa tutto a un tratto svuotato di significato dato, che come da ultimatum di UEFA, FIFA e federcalcio estere, i 12 club fondatori della Superlega rischiano di essere estromessi da tutte le competizioni nazionali ed internazionali . Stefano Pioli schiva la tempesta di domande sulla Superlega e spiega perché, a prescindere da quale sarà il futuro del Milan in Europa.

Il club mi ha chiesto di pensare solo al lavoro e al nostro obiettivo. Poi valuteremo cosa succederà in futuro, non è il momento di pensare ad altro. Il Milan giocherà la Champions o la Superlega nel 2021-2022? Negli ultimi anni il Milan non è mai arrivato nelle ultime quattro. Sarebbe un traguardo importante, vorrebbe dire che siamo cresciuti nell'ultimo anno. Quindi l'obiettivo c'è ed è assolutamente importante. Il futuro nessuno lo può prevedere, ma io non sono la persona indicata per parlarne”.

